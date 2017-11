MondoBimbi, la fiera dei bambini e delle famiglie

Dal 24 al 26 novembre presso il Centro Esposizioni di Lugano, torna MondoBimbi in una quarta edizione ricca di novità e di sorprese dedicate alle famiglie e soprattutto ai bambini.

I bambini che entreranno a MondoBimbi, saranno infatti immersi in un mondo ricco di aree giochi, personaggi e spettacoli di animazione, laboratori creativi e didattici, prelibatezze per il palato, insomma un vero e grande parco divertimenti.

Mondo Bimbi è naturalmente anche il luogo ideale per tutti i genitori ( o per chi a breve lo diventerà ) che avranno modo di conoscere e confrontarsi con oltre 70 espositori, tutti di altissimo livello, in grado di presentare , promuovere e consigliare le migliori soluzioni commerciali da adottare.

Da segnalare inoltre all’interno del padiglione 3 l’Area Ticino Case Expo, con esperti di settore in grado di presentare e proporre alle famiglie consigli, idee e suggerimenti per conoscere , scegliere e vivere al meglio la casa.

Visitando la fiera e compilando la cartolina si potrà inoltre partecipare al concorso per vincere un buono da Fr. 6.000.- spendibile presso Maraflex di Stabio.

Insomma Mondo Bimbi 2017 sarà una vera e propria grande festa per tutta la famiglia!

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito internet e per restare aggiornati sull’evento potete seguire la pagina ufficiale di Facebook.

Orari di apertura

Venerdì 24 novembre ore 12.00-20.00

Sabato 25 novembre ore 10.00-20.00

Domenica 26 novembre ore 10.00-19.00

Ingresso

Biglietto intero giornaliero Fr. 10.–

Biglietto multi ingresso ( valido per i 3 giorni ) Fr. 15.-

Bambini fino a 12 anni e AVS gratis

N.B.: Con il biglietto di ingresso asi potrà accedere gratuitamente anche alla Fiera Sposi ieri, oggi e domani, in programma dal 24 al 26 novembre che si svolge in contemporanea, all’interno del Padiglione 7.

Ticino Edizioni SA

via Massagno 20

6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 973 40 71

info@mondo-bimbi.ch

www.mondo-bimbi.ch