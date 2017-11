Monti replica a de Simone: “Legga meglio i dati su Varese”

Varie dai comuni

“Il dato che bisogna prendere in considerazione come utile per quanto attiene la Giunta Fontana è quello del 2015, ultimo di un trend positivo, non quello del 2016, come evidenziato invece da De Simone. Questo perché essendo il 2016 un anno di passaggio elettorale, le cifre non risultano attendibili: considerato infatti come, che trattandosi di un periodo di transizione, molti dei numeri statistici richiesti da Legambiente per la classifica non sono stati forniti.”

Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord al Pirellone replicando all’Assessore De Simone del Comune di Varese circa il posizionamento della Città nell’annuale classifica di Legambiente.

“Probabilmente – prosegue Monti – è lo stesso De Simone ad aver perso una buona occasione per tacere, questo perché per l’ennesima volta la Giunta Galimberti dimostra di essere maestra nella difesa dell’indifendibile. L’attenzione verso Varese e la sua ecosostenibilità da parte della Lega Nord è dimostrata dagli anni di buon governo. A questo proposito ricordo anche all’Assessore, che afferma come i cittadini di Varese abbiano criticato il nostro operato facendoci perdere le amministrative, come al primo turno il centrodestra fosse in vantaggio rispetto al centro sinistra, e come la vittoria sia stata motivata unicamente dall’ormai ben noto accordo con Malerba. Al posto che attaccare il sottoscritto De Simone dovrebbe rispondere con fatti chiari e con azioni concrete, non con i consueti proclami, che invece lasciano solo il tempo che trovano. Grazie al nostro operato dal 2013 al 2015 siamo saliti di ben 20 posizioni, mentre loro hanno riportato Varese al 72esimo posto. Il mio augurio a De Simone è che nel 2018 la nostra Città possa tornare nella parte alta della classifica; certamente però – chiosa Emanuele Monti – se continuano in questo modo lo vedo come un obiettivo difficilmente raggiungibile.”