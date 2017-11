Mortale sulla A2: «Chi ha causato l’incidente aveva bevuto oltre i limiti»

La Polizia e la giustizia del Canton Ticino stanno portando avanti le indagini sull’incidente che ha causato la morte di un 36enne italiano residente in Svizzera. Dopo lo scontro mortale avvenuto sull’autostrada A2, le forze dell’ordine cantonali hanno posto in stato di fermo un 36enne.

L’autista, secondo le indagini, aveva poco prima causato un altro scontro a Bellinzona e in autostrada non stava tenendo un comportamento corretto alla guida, risultando peraltro positivo all’alcoltest.

Questa la nota diramata dalla Polizia:

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che dai primi verbali d’interrogatorio del 36nne, in stato di fermo provvisorio, che si trovava alla guida della vettura investitrice, incorsa nell’incidente mortale di ieri sera dopo le 17.00, sull’autostrada A2 a Sigirino, è emerso che poco prima era già incorso in un incidente della circolazione contro il guidovia centrale dell’autostrada all’altezza di Bellinzona.

Dalle deposizioni dei testimoni è emerso che questa persona circolava sull’autostrada a velocità sostenuta ed in modo scorretto, segnalazioni telefoniche in tal senso ci sono giunte alla Centrale operativa e si stavano approntando le pattuglie per il rintraccio e il fermo dell’auto segnalata. Dai primi esami dell’alcotest precursore è pure emerso che il conducente 36nne dell’auto investitrice, aveva un tasso alcolico nel sangue superiore alla norma. Ulteriori accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso.