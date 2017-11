Morto l’anziano picchiato dal figlio, l’accusa è di omicidio

Non ce l’ha fatta Michele Drammis, l’anziano di Induno Olona picchiato selvaggiamente dal figlio 49enne nella notte tra il 30 e il 31 ottobre scorsi. Questa mattina, attorno alle 11, l’uomo classe ’42 e è spirato a causa delle gravi lesioni riportate in seguito al pestaggio che avrebbe subito dal figlio. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese.

Il 49enne, accusato dai Carabinieri di essere l’autore del pestaggio, era stato anche arrestato in seguito all’intervento degli uomini dell’Arma con l’accusa di tentato omicidio che ora si tramuterà in omicidio, probabilmente volontario.

La lite è scoppiata all’interno dell’abitazione che condividono, probabilmente in seguito all’assunzione di elevate dosi di alcol da parte del figlio che ha colpito ripetutamente e a mani nude l’anziano genitore. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Varese.

Michele Drammis risulta essere titolare di un’impresa di scavi e demolizioni a Induno Olona, la Drammis Michele & Figlio snc.