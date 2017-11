In mostra i finalisti del concorso “Progettare una panchina”

Prosegue la promozione del territorio e della cultura che l’Associazione Wareseable, formata dai professionisti Silvana Barbato, Giorgio Caporaso, Silvia Giacometti, Nicoletta Romano, Laura Sangiorgi, promuove attraverso l’evento VARESE DESIGN WEEK. Una giornata sotto il segno del design in Villa Recalcati, mettendo in esposizione i dieci progetti dei selezionati dalla Giuria del Concorso “Progettare una panchina”, indetto per la prima volta dall’Associazione nel corso della Varese Design Week 2017. Nella giornata del 9 aprile scorso, infatti, si svolse nel medesimo luogo la premiazione dei primi tre classificati che si sono visti aggiudicare rispettivamente un assegno di mille euro il primo, un vaso design gentilmente offerto dall’azienda Torsellini Vetro il secondo e il terzo classificato un quadro-opera dell’artista Samuele Arcangioli.

Nell’ambito dell’evento sarà possibile visionare i 10 mock-up realizzati da Faberlab su progetto dei selezionati.

Nel corso della giornata vi sarà l’occasione di partecipare a un dialogo a più voci sul tema del contest “progettare una panchina” grazie alla partecipazione di Davide Baldi di Faberlab, dei designer Gianni Magnolia, Stefano Zara e dello scrittore Guido Guerzoni, manager culturale che dirige il progetto del Museo M9 a Mestre, insegnante di museum management alla Bocconi, collaboratore di testate giornalistiche e radiotelevisive nonché autore del libro “Pets” (Feltrinelli Editore).

Il momento di confronto verrà aperto con un saluto da parte del Presidente della Provincia di Varese Avv. Nicola Gunnar Vincenzi.

Si potranno inoltre ammirare alcune delle stupende fotografie scattate nel corso dell’edizione 2017 dai Soci de Foto Club Varese, esposte recentemente nell’ambito di Dia sotto le Stelle presso Malpensa Fiere a Busto Arsizio (VA).

La giornata si chiuderà con la proiezione del filmato “VDW 2017” firmato dal regista varesino Alessandro Damiani, autore del film “Scherzi”.

Progettare una panchina

25 novembre – Villa Recalcati

Ore 10- 19