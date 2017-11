I motori ruggenti di Varese Terre di Moto a Eicma

Il lavoro, la passione, l’energia è fatta di persone. Persone che lavorano quotidianamente, che credono in un progetto e che si mettono in gioco. Varese Terre di Moto, che si presenta a Eicma 2017, non è solo uno slogan o un logo è un vero e proprio brand fatto di persone e passione.

Nato dall’idea di quattro varesini: Annalisa Mentasti di Ariete, Ennio Marchesin di SWM, Marco Belli della Di Traverso e Alberto De Bernardi di Motorland il progetto sbarca alla Fiera dedicata alla due ruote più importante del mondo con un progetto comune realizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Varese e Varese Sport Commission. Una mappa propone quattro percorsi turistici per motociclisti sul territorio varesino che invita a scoprire le Valli Varesine, il Distretto del Volo, Borghi Ville e Musei e un percorso chiamato “No borders tour”, un’occasione per conoscere o riscoprire i luoghi e le nostre eccellenze.

Per i visitatori di Eicma inoltre un passaporto esclusivo da far timbrare a tutti gli stand PAD 22: Ariete in D47, MV Agusta Motor in I48, PAD 24: SWM Motorcycles in E64, Museo Fisogni in C63, CAST Helmets in U61, PAD 18: Moto Villa Italia in F83, PAD 11: Chiaravalli Motorcycle Division in C18, Motocross Marketing in C46, PAD 13: CH Racing srll in G56, PAD 15: PROGRIP | The Race Passion Company in S48, Vibram in U35, AREA ESTERNA MOTOLIVE: Di Traverso School.

Quattro lettere in fila VATM che raccontano una lunga storia fatta di marchi storici e di visione futura, da chi produce le moto come MV Agusta e SWM, chi la componentistica, chi realizza gli accessori, ma anche chi organizza eventi legati a questo mondo perfino in motodromi da Coppa del Mondo e, naturalmente, chi offre formazione e servizi oltre a chi può attrarre turismo che si muove sulle due ruote a motore tra vallate e laghi prealpini.