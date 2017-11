Mozione regionale contro la nuova discarica di Busto Garolfo

In occasione dell’inaugurazione della Fiera di San Martino a Inveruno il Consigliere Regionale Carlo Borghetti ha annunciato l’arrivo di una mozione che verrà presentata in Giunta Regionale il prossimo martedì (14 novembre) con la controfirma di tanti altri Consiglieri Regionali di ogni schieramento, appuntamento che ci vedrà presenti in Sala del Consiglio.

«Mozione che nasce da precedenti incontri con il Comitato Cittadini Antidiscarica – spiegano gli stessi Comitati – e lo stesso Borghetti e poi con l’adesione di tanti altri esponenti locali, provinciali e regionali che intendono con questa azione ribadire che il problema di una discarica in un parco, di qualunque tipo esso sia, deve essere considerato un problema di tutti e non solo del comune e dei suoi cittadini che di volta in volta vengono aggrediti da questi progetti. Contiamo che questo possa, affiancando il ricorso delle nostre amministrazioni e dei tanti altri coinvolti, essere di grande supporto al gIudizio del TAR per comprendere la gravità del progetto e indicare una nuova direzione alla gestione dei rifiuti nella nostra Regione».