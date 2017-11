Muay Thai: titolo europeo per Mohsin Hamdaoui

Foto di arti marziali judo karate taekwondo

Il “Ringmania” di Milano, manifestazione dedicata agli sport da combattimento giunta alla quinta edizione, ha portato con sé una grande notizia per il movimento varesino legato a queste discipline.

Mohsin Hamdaoui, atleta che si allena a Varese sotto la guida del maestro Alessandro Aimetti e che di recente ha centrato il successo anche nel match “Gli Indomabili”, si è infatti laureato campione europeo WKA Pro di “Muay Thai Full Rules” nell’incontro clou di sabato 4 novembre.

Il titolo era in palio tra Hamdaoui e Fernando Farenz che hanno dato vita a un match di alto livello tecnico e sportivo. La vittoria è stata assegnata ai punti, con un verdetto netto e unanime a favore dell’atleta varesino.

«Per noi di Team Combattimento.com la vittoria di Mohsin è un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni – spiega Aimetti dopo il successo europeo – Ci siamo preparati con sacrificio e passione e possiamo solo essere orgogliosi di un atleta che non si è mai risparmiato. Hamdaoui ha carattere da campione e sono sicuro che questo risultato non sarà per lui un traguardo ma un punto di partenza per altri, grandi obiettivi».