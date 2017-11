A Musical Box arriva il rockabilly del Don Diego Trio

Appuntamento allo storico negozio di dischi Musical Box di Via XXV Aprile di Besozzo. Sabato 2 dicembre, alle 18, spazio ai live con il Don Diego Trio, in occasione della presentazione del loro nuovo album.

Classe 1975, Diego Geraci (battezzato “don” dai guru della musica fifties italiana Claudio “Greg” Gregori e da Mr Lucky dei Good Fellas), nel 1994 fonda gli Adels, prima come power trio indirizzato verso un rockin’ blues di estrazione texana, poi, con gli anni, in una formazione di neo-rockabilly conosciuta e apprezzata in tutta Europa (13 dischi).

Suona con loro fino ai primi mesi del 2014, quando decide di dedicarsi a progetti propri. Esperto conoscitore e virtuoso anche dello swing manouche e del rockabilly tradizionale, ha suonato nei maggiori club e festival europei, esibendosi con un numero di musicisti ormai divenuto incalcolabile ed aprendo concerti di Brian Setzer, B. B.King, Johnny Winter, Jethro Tull, Restless e molti, moltissimi altri.