Danilo Napolitano scende dalla bici dopo 51 vittorie

Dopo 14 stagioni nel mondo dei professionisti e la bellezza di 51 vittorie, Danilo Napolitano ha deciso di ritirarsi. Siciliano di nascita (la carta di identità dice: Vittoria, provincia di Ragusa, 31 gennaio ’81), varesotto di adozione, Napolitano ha annunciato l’addio alle corse sulla sua pagina Facebook ricevendo un coro di complimenti da parte dei tanti – tifosi e addetti ai lavori – che lo hanno “incrociato” in tutti questi anni.

Buon velocista, Napolitano ha all’attivo un successo al Giro d’Italia (nella 9a tappa del 2007, a Lido di Camaiore) ed è stato uno specialista della Coppa Bernocchi, vinta per tre volte consecutive tra il 2005 e il 2007. Successi che lo rendono il recordman di tutti i tempi della storica gara di Legnano, corsa praticamente sulle strade di casa visto che da tempo Danilo vive a Vergiate dove gestisce anche un negozio specializzato in integratori alimentari.

Ma parlare di Bernocchi è riduttivo, per tracciare la parabola sportiva dello sprinter di origini siciliane: il suo palmarés parla di vittorie sparse un po’ ovunque – dalla Spagna alla Slovenia, dall’Austria alla Polonia, dal Qatar al Portogallo e via discorrendo. Una vocazione internazionale che Napolitano ha ricalcato anche nelle maglie vestite: dopo gli inizi italiani alla Lpr e la successiva chiamata della Lampre, Danilo ha gareggiato con le insegne della russa Katusha. E dopo un altro biennio tricolore con l’Acqua&Sapone (di capitan Garzelli), ecco l’esperienza in Belgio con l’attuale Wanty-Gobert gruppo in cui ha trascorso le ultime cinque annate conquistando ancora qualche successo e mettendosi spesso a disposizione dei compagni più giovani. E contribuendo alle due vittorie (2016-2017) della Wanty nella classifica a squadre dell’Uci Europe Tour.

«Quella del 2017 è stata la mia ultima stagione da ciclista professionista. Appenderò la bici al chiodo dopo ben 14 anni da professionista con 51 vittorie in carriera (la più bella al giro D’Italia), la partecipazione a tutti i tre grandi giri dove sono sempre stato competitivo con vari podi e dopo tutte le classiche adatte alle mie caratteristiche (Parigi Roubaix , Gand Wevelgem…). Orgoglioso di quello che ho fatto» ha scritto Napolitano su Facebook, ringraziando poi tifosi, famiglia e amici.