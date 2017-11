Nasce il fan club del Banco Bpm Sport Management

Una bella novità nel panorama pallanuotistico italiano e in particolare per la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che festeggia la nascita del Fan Club Official Mastini 100%.

La società ha scelto di impegnarsi con il territorio per promuovere e pubblicizzare la pallanuoto creando un punto di aggregazione, informazione e incontro rivolto non solo a tifosi, amici e simpatizzanti del Banco BPM Sport Management (la squadra di serie A1 maschile che disputa le sue gare interne alle Piscine Manara di Busto Arsizio), ma in generale a tutti gli amanti della pallanuoto.

L’obiettivo principale del Fan Club Official Mastini 100% sarà quello di aumentare la base di praticanti, di fare sinergia con il territorio locale e con le società sportive che già operano all’intero dello stesso. Con questa nuova iniziativa Sport Management dunque si augura di portare tante persone in tutte le piscine che gestisce, sia dentro sia fuori vasca, e di poter far nascere e crescere anche i campioni di domani.

Il Presidente del Fan Club Official Mastini 100% sarà Vezio Pizzo figura nota nel mondo della pallanuoto e fratello di due ex campioni come Piero ed Eraldo.

È proprio il numero uno del nuovo progetto firmato Sport Management a spiegare: «Quest’idea nasce dalla passione e l’amore per lo sport e per la pallanuoto in particolare. Sentimenti che nascono dalle mie origini genovesi e che ho ritrovato nel presidente di Sport Management Sergio Tosi. Dal nostro incontro è nata l’idea che fosse necessario fare qualcosa per trasmettere questi sentimenti ai giovani in modo da poter far crescere ancora di più la pallanuoto. Vogliamo andare nelle scuole per far conoscere i tanti campioni che giocano nella Pallanuoto Banco BPM Sport Management e il gioco della pallanuoto. Ci rivolgeremo anche ai tantissimi ragazzi che iniziano a praticare il nuoto e poi per motivi diversi abbandonano l’attività, attraverso lo sviluppo di un nuovo progetto denominato #EnjoyWaterpolo. La nostra idea è quella di cercare di non disperdere questo patrimonio, invitandoli a venire a nuotare per giocare con la palla e divertirsi con un bellissimo gioco di squadra. Sono convinto che l’iniziativa Fan Club Official Mastini 100% farà crescere l’amore per la pallanuoto in vasca e sugli spalti».

Da sabato sarà possibile anche richiedere la tessera del nuovo Fan Club direttamente alle Piscine Manara di Busto Arsizio durante la gara di A1 maschile (ore 15.00) tra Pallanuoto Banco BPM Sport Management e Seleco Nuoto Catania.