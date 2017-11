Nasce il Coro da camera de “Il Borgo musicale”. E cerca voci

Nasce il Coro da camera de \"Il Borgo musicale\"

Il costituendo coro da camera del Borgo Musicale sta cercando voci.

Il coro, che sarà diretto dal M° Yasmine Zekri, avrà prove che si svolgeranno due volte al mese, ogni 15 giorni, il venerdì sera, indicativamente dalle 20.30-22.30, a Clivio, in via Trentini 31.

«Il repertorio affrontato sarà classico, dal Rinascimento fino al Novecento, prevalentemente a cappella, senza l’accompagnamento di strumenti – spiegano – Cerchiamo tutti i tipi di voce (soprano, contralto, tenore e basso)».

Per accedere al coro non è necessario essere cantori esperti, basta essere motivati, avere una buona intonazione e, possibilmente, una lettura musicale di base, oppure una precedente esperienza corale. L’adesione al coro prevede, come unico costo, quello dell’iscrizione al Borgo.

Gli interessati possono fissare un colloquio individuale con la direttrice del coro contattando la Segreteria de “Il Borgo musicale”, associazione “Incontri con la musica”, via Trentini 31, Clivio (VA).

Email: ilborgomusicale@tiscali.it, telefono: 320 7083911