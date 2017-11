Nasce la sinistra, venerdì si vota

Anche in provincia di Varese, Sinistra Italiana, Possibile, Articolo UNO Mdp, Socialisti in movimento promuovono un incontro per contribuire a creare una forza di sinistra alle prossime elezioni.

A Varese si terrà una delle 100 assemblee programmate in tutto il Paese che porteranno il 3 dicembre a Roma i delegati di tutte le province alla costituzione della nuova forza unitaria. I delegati varesini saranno 22 più 2 riserve.

I promotori sottolineano che si tratta di una assemblea aperta a tutti e che darà a ciascuno diritto di voto. Non importa quindi, venerdì sera, essere iscritti a un partito, ma conterà invece versare 2 euro per la sala e sottoscrivere un documento di intenti che è stato già accettato dai movimenti promotori: Sinistra Italiana, Articolo Uno Mdp, Possibile, Socialisti in movimento.

Chiunque abbia compiuto 16 anni, condivide e sottoscrive il documento può partecipare al voto e proporsi come delegato/a.

L’assemblea è stata presentata da Stefano Bozzolo di Possibile, Federico Simonelli (sindaco di Fagnano Olona) e Davide Passamonti di Mdp.