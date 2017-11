Nascondeva la cocaina sotto una tegola del tetto, arrestato pusher

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Busto Arsizio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 38enne italiano, disoccupato, pregiudicato di Busto Arsizio.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo, svolta al termine di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento volto ad accertare l’effettiva attività di spaccio del “pusher”, sono stati rinvenuti, occultati sotto una tegola del tetto tredici involucri di sostanza stupefacente tipo cocaina, due bilancini di precisione genere digitale, uno smartphone dedicato alla illecita attività e 300 euro in contanti.

La preventiva attività di osservazione svolta dai militari si è resa necessaria, infatti, per capire i movimenti dello spacciatore, considerato che inizialmente non si comprendeva il perché, dopo l’arrivo del “cliente”, i due si spostassero all’esterno dell’abitazione in una zona non facilmente osservabile sul “ballatoio” dello stabile.

I militari hanno accertato che, invece, proprio da quel ballatoio, l’uomo si arrampicava sul tetto e, spostando una delle prime tegole, riusciva a prelevare la sostanza stupefacente, già divisa in dosi, nascosta sotto una tegola.

Arrestato, al termine formalità di rito, il pusher è stato trattenuto in attesa rito direttissimo.