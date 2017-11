Natale e fine anno con il Cinema-teatro San Pio 

Doppio appuntamento per Natale e fine anno al Cinema – Teatro San Pio Sala della Comunità. Si comincia sabato 23 dicembre alle ore 16,00 con uno spettacolo dedicato ai più piccoli.

Sul palco del San Pio sarà La Fiaba Animazione di Andrea Anzani ad intrattenere i bambini con lo spettacolo di burattini e attore “LO SCRIGNO DI NATALE”. Un evento che coinvolgerà il pubblico nella costruzione della Natività.

Il costo dei Biglietti è di € 5,00 (posto unico).

Si prosegue domenica 31 dicembre dalle ore 22,00 con la commedia teatrale “HO DECISO DI NON MORIRE”. Sarà la Compagnia teatrale SUILSIPARIO a portare in scena la commedia brillante in due atti di Camillo Vittici che narra la storia di nonno Alvaro e di un testamento con cui lascia tutti i suoi beni alla nipote con la clausola che sposi il medico che lo cura perchè che lo possa assistere ogni giorno. Si tratta di un modo piuttosto originale per constatare come la famiglia si attivi e si organizzi per meritarsi l’eredità. Infatti la fantasia dei familiari si scatena nelle più disparate performarces, ma, alla fine, Alvaro, falso ammalato, svelerà le sue demenziali trame e, soddisfatto, quieterà le ansie familiari.

Al termine della commedia, a mezzanotte, brindisi di fine anno per tutti con panettone e spumante. Il costo dei Biglietti: è di € 15,00 (posto unico).

Prenotazioni: www.teatrosanpio.uboldo.info