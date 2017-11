Nati con la camicia

Outfit: Gaudì

Oversize, slim, asimmetrica, classica, strappata, impreziosita, da uomo o del tutto femminile non ha importanza: la camicia è un capo che in un guardaroba non deve mancare mai.

Di pizzo, chiffon o seta sono i tessuti delle camicie da donna portate sulle passerelle, impreziosite anche da giochi di trasparenze e vedo non vedo che esalteranno la femminilità di chi sceglierà questi eleganti capi durante inverno e che andranno indossate lasciando intravedere una ricercata lingerie.

Le passerelle ci hanno presentato anche il lato romantico delle camicie, un’esplosione di rouches, balze e peplo, in stile retrò/vintage con forme che ricordano il bon-ton dei primi anni del novecento, caratterizzate da colli alti, inserti di pizzo e maniche ampie con polsini stretti.

In questa stagione fredda continuerà la tendenza anni ’80 delle forme e delle misure over, che riguarda tutti gli abiti e ovviamente anche le camicie. Le bluse e le camicie over sono principalmente classiche, in cotone bianco o azzurro, a righe sottili oppure come veri e propri chemisier monocolore o in tartan da portare sopra fuseaux e leggings.

Al Centro Lugano Sud ho trovato qualche camicia comoda e simpatica da inserire nel mio guardaroba autunnale.

Buon shopping

Sabina