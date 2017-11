“In natura veritas”: una mostra di Antonio Casalino

Si inaugura domenica 12 novembre alle 10, alla Sala Civica Bergamaschi di Induno Olona, la mostra di Antonio Casalino intitolata “In Natura Veritas”.

La mostra, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona e curata dal Centro Studi Milano ‘900, presenta dieci opere su tavola di Casalino.

L’esposizione sarà accompagnata dalle note di “Toile”, brano originale composto dal musicista Davide Cappellari appositamente per l’evento, ispirandosi allo stile delle opere in mostra. Antonio Casalino, milanese di nascita ma indunese di adozione, si forma in ambito letterario e lavora fin da giovane come figura eclettica, diviso tra il mondo del cinema e del teatro, e la ricerca linguistica lessicale. Passa poi alle arti figurative e, in seguito a un periodo romano in cui è attivo come scenografo in cinema, tv e teatro, torna a Milano, dove lavora per alcuni anni come architetto di interni. Negli anni Ottanta inizia a dedicare sempre più attenzione alla pratica della pittura, in cui oggi si riflette ogni sua attività di ricerca.

«La pittura di Casalino – si legge nella presentazione della mostra – offre all’occhio dello spettatore il racconto disincantato, e tuttavia assolutamente innamorato, della bellezza transeunte del mondo, che non declina, ma inclina… al sussurro della natura, alla musica del cuore, alla ricerca di quella vena lirica che abbraccia l’anima delle cose. E, quando la incontra, resta pudico, generosamente silente, con tutte le chiavi per aprirne la porta, ma tenendole strette in mano, senza guardare dal buco della serratura, come invece sogliono fare, per propria natura, cinema e fotografia. Una pittura, dunque, capace di mettersi in ascolto del genius loci nascosto, e decifrarne l’arcana lingua».

All’inaugurazione di domenica interverranno – fra gli altri – il professor Marco Marinacci, direttore scientifico del Centro Studi Milano ‘900, e l’assessore alla Cultura del Comune di Induno Olona Emanuele Marin.

La mostra resterà aperta fino al 19 novembre e può essere visitata nei seguenti orari: da lunedì 13 a venerdì 17 dalle 15.00 alle 18.30; sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30, e domenica 19 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Ingresso libero.