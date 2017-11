“Nel mondo incantato di Babbo Natale” a Moriggia

Atmosfera natalizia assicurata con “Nel mondo incantato di Babbo Natale” all’oratorio di Moriggia (via Gramsci 95 – Gallarate) sabato 2 dicembre dalle ore 15 alle ore 18.

La compagnia “Dietro le quinte” propone un pomeriggio brillante che trascinerà bambini, ragazzi e le loro famiglie nel mondo incantato di Babbo Natale.

Luci colorate, addobbi innevati, pacchetti regalo… chi non conosce la storia di Babbo Natale? Ma la storia questa volta si trasforma: possibilità di poter scrivere delle “lettere a Babbo Natale”, una buca delle lettere per inviarla di persona, uno spazio dedicato al “truccabimbi”, ai palloncini modellabili, briose e coinvolgenti sorprese e un allestimento fresco, colorato, frizzante… l’occasione di incontrarlo dal “vivo” per scambiarci due parole o fare una foto a cura dei genitori di ciascun ragazzo. La Compagnia

“Dietro le quinte” vi aspetta “NEL MONDO INCANTATO DI BABBO NATALE”.

L’ingresso è libero, con offerta.