Nidodigrazia inaugura il nuovo negozio: “Siamo noi a diventare grandi”

Nidodigrazia ha inaugurato il nuovo punto vendita in Corso Sempione, 4. Lo storico negozio di prima infanzia situato a Busto Arsizio dal 24 novembre 2017 ha infatti una nuova casa a disposizione di tutti i clienti, vecchi e nuovi.

Dal 1969 Nidodigrazia s.r.l. è presente sul territorio della provincia di Varese con il suo store in Corso Italia 30 a Busto Arsizio il quale, nel corso dei suoi 48 anni di attività è divenuto -prima per i neo genitori della regione Lombardia ed in seguito come primo e-commerce del settore per i clienti di tutta Italia- un punto di riferimento per i clienti della prima infanzia di ben 3 generazioni. Il core business dell’attività commerciale de è da sempre rappresentato da articoli quali abbigliamento, puericultura pesante e leggera, dedicati ad un target di donne in gravidanza, mamme, neonati e bambini da 0 a 3 anni.

Quest’anno, con la campagna teaser “Sei nato, cresciuto ed eravamo qui per te. Ora siamo noi a diventare grandi.”, Nidodigrazia ha annunciato l’apertura del nuovo punto vendita. L’inaugurazione del nuovo store si è svolta venerdì 24 Novembre dalle ore 16,00 alle 20,00. E’ stata una vera e propria festa con aperitivo, musica e tante sorprese per gli ospiti, dedicata a collaboratori, fornitori e clienti affezionati.

L’evento del nuovo punto vendita, organizzato dal team Nidodigrazia s.r.l., ha anche permesso di osservare da vicino alcune tra le novità 2018 più interessanti nel settore Prima Infanzia. Infatti dopo la Fiera Internazionale della Prima Infanzia, “Kind + Jugend 2017”, svolta lo scorso settembre a Colonia, abbiamo ritrovato proprio durante l’inaugurazione del nuovo store una rassegna dei top brand del settore, tra i quali: Alondra, Babyzen, Baby Jogger, Bamboom, Bébé Confort, BeSafe, Brevi, Britax, Bugaboo, Cybex, Doona, Erbesi, Foppapedretti, GB, Inglesina, Italbaby, Jané, Joolz, Momon, Peg Perego, Picci, Quinny e Stokke.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita è stata per Nidodigrazia s.r.l. un’occasione di festeggiare una tappa importante della sua storia decennale insieme ai collaboratori di fiducia e a tutti i clienti che, ogni giorno, ispirano con le proprie storie di amore e famiglia il lavoro del team.