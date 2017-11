Niente caccia al tesoro di Halloween: \"Norme di sicurezza troppo gravose\"

Niente Halloween per le vie del centro per i bimbi saronnesi. Malgrado il grande successo delle prime due edizioni quest’anno la caccia al tesoro tra i negozi della ztl, con tanto di dolcetto o scherzetto, non è stata organizzata. A spiegare le motivazione a famiglie deluse sono stati stati i commercianti che hanno parlato della necessità di “evitare assembramenti”.

Da qualche mese è entrato in vigore in città la nuova direttiva che per motivi di sicurezza prevede lunghi tempi per le autorizzazioni, almeno 60 giorni, e precisi obblighi sul fronte della gestione dei partecipanti. Adempimenti considerati troppo gravosi dagli organizzatori che hanno rinunciato.

Dopo il raduno del gruppo “Sei di Saronno se…” e l’iniziativa di Street food è la terza manifestazione che salta per le nuove direttive anche se dal Municipio precisano che “apprendiamo che a proprio giudizio gli organizzatori hanno ritenuto di evitare assembramenti ma in Comune non è mai giunta richiesta per l’evento”.