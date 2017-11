Niente messa di mezzanotte in Santuario

Niente messa in Santuario la notte di Natale: l’annuncio è arrivato nel fine settimana con l’informatore parrocchiale della comunità pastorale Crocifisso risorto che comprende anche anche la chiesa di via Varese.

Al momento non sono state fornite informazioni, ma si parla di problemi nel trovare un sacerdote libero per la messa natalizia. Il box con l’annuncio, scritto con caratteri cubitali su campo rosso, non è passato inosservato ed ha fatto molto discutere in parrocchia ed anche sui social network a partire da Facebook.

Tanti i saronnesi che hanno espresso il loro rammarico per non poter partecipare alla messa di Natale nell’edificio di culto più noto di Saronno, autentico scrigno di tesori artistici ed architettonici. Amarezza anche per i membri del coro del Santuario che abitualmente accompagna le celebrazioni solenni.

Al momento dalla comunità pastorale non sono ancora arrivate spiegazioni né sugli informatori parrocchiali, ne durante le messe, né dal prevosto monsignor Armando Cattaneo.