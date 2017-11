Nino Caianiello continui ad offrire la sua esperienza a Forza Italia

Riceviamo e pubblichiamo

Forza Italia in provincia di Varese ha un coordinatore provinciale nella persona dell’onorevole Lara Comi, un vice coordinatore vicario nella persona nel consigliere regionale Luca Marsico ed un coordinamento provinciale cui spettano sia le decisioni e che le scelte delle linee politiche da intraprendere.

Fin dai tempi dell’avviso di garanzia, Nino Caianiello si è autosospeso dal partito e, in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione il coordinamento provinciale tutto, in primis Lara e Luca, chiedono a Nino di continuare ad offrire il suo contributo ed esperienza politica.

La vicenda personale che lo ha visto coinvolto è, per l’appunto, personale e non interessa in alcun modo né il partito né l’attività svolta.

L’esperienza e le capacità di Nino, riconosciute anche dagli avversari politici, sono sempre state messe al servizio del coordinamento provinciale di Varese per cui ha sempre operato con passione e non percependo alcun compenso né, tantomeno, alcun rimborso spese.

Da parte del Coordinamento Provinciale tutta la vicinanza e solidarietà umana e politica ribadendo l’assoluta estraneità rispetto ad una questione personale che nulla a che vedere con l’attività politica per cui Nino ha sempre agito seguendo esclusivamente quanto stabilito, di volta in volta, dal coordinamento provinciale di Forza Italia di Varese.

Lara Comi – coord. prov.le

Luca Marsico – vicario