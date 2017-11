Non si fermano all’alt e scappano, la polizia li ferma

Settimana intensa per gli uomini della Polzia di Stato della Squadra Volanti della Questura di Varese.

A seguito dei numerosi furti in abitazione, perpetrati nella diverse zone della città, il Questore di Varese ha incrementato il numero di pattuglie presenti sul territorio, soprattutto nel corso delle ore pomeridiane e serali.

Sono stati effettuati numerosi controlli su strada che hanno permesso di fermare una “batteria” di albanesi dediti alla commissione di furti nelle abitazioni. Infatti, nel tardo pomeriggio di martedì 21/11/2017 gli agenti delle Volanti hanno notato transitare in via Ghiringhelli una Mini Cooper con tre uomini sospetti a bordo. Intimato loro l’alt, i tre soggetti, dopo essersi fermati, sono scesi dal mezzo ed hanno tentato di scappare nelle vie vicine.

Nonostante due di loro siano stati bloccati immediatamente, il terzo, seppur inseguito, è riuscito a dileguarsi scavalcando diverse recinzioni: le sue ricerche sono proseguite inutilmente fino a tarda serata. Durante la perquisizione che è stata eseguita su due dei complici è stata rinvenuta la refurtiva proveniente da un furto perpetrato poco prima in una via della periferia e la cui vittima aveva già raggiunto gli Uffici di Piazza della Libertà per sporgere denunicia. Facile intuirne la felicità allorquando l’ufficiale di P.G., dopo aver redatto il verbale, le ha restituito i suoi oggetti, rinvenuti nell’auto fermata.

I due albanesi, domiciliati nell’hinterland milanese, sono stati sottoposti a fermo di P.G. ed accompagnati presso il carcere “Miogni” di via Felicita Morandi. Sono tuttora in corso indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore di Varese – dott. Massimo Politi –, al fine di risalire al complice fuggito ed agli spostamenti del gruppo.