Nuova viabilità e controllo di vicinato, assemblea per i residenti oltre l’A8

Un incontro pubblico per illustrare una proposta di nuova viabilità per le vie Venezia, Gramsci, Buozzi e Grandi. E’ quanto ha organizzato l’amministrazione comunale di Castellanza per sabato 11 novembre alle ore 10,30 nella sala Colonne del Municipio invitando i residenti del quartiere.

Il sindaco Mirella Cerini, e l’assessore alla Viabilità, Giuliano Vialetto, presenteranno ai residenti la nuova proposta di viabilità per le vie Venezia, Gramsci, Buozzi e Grandi, oltre alla modifica al piano della sosta di via Venezia.

Nel corso dell’incontro pubblico si parlerà anche di “controllo di vicinato” e sarà l’occasione per gli amministratori castellanzesi per raccogliere istanze e segnalazioni dei residenti del quartiere. Ovviamente l’incontro è pubblico e tutti i cittadini residenti nel quartiere interessato sono invitati ad intervenire.