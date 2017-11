Nuove strisce bianche al piazzale dello stadio

In piazzale De Gasperi il comune di Varese sta tracciando in questi giorni le linee bianche che delimiteranno gli stalli di sosta per agevolare le operazioni di parcheggio degli automobilisti. Si continuerà a parcheggiare gratuitamente ma dopo l’avvio del servizio di Park & Bus il comune ha ritenuto necessario regolamentare la zona. I lavori proseguiranno anche domani e in caso di maltempo anche sabato.

(Il piazzale De Gaspari)

“Il parcheggio De Gasperi è sempre stato un po’ dimenticato – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – ma con l’arrivo del Park & Bus è diventato un punto di riferimento per chi lascia la propria macchina lì e poi si reca in centro in autobus. Per questo era importante rendere più ordinato e funzionale questo spazio che oggi utilizzano sempre più cittadini. Inoltre era necessario garantire, con uno spazio dedicato, la location per l’importante mercato organizzato dalla Coldiretti”.