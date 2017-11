Nuovi alberi alla Schiranna: giardinieri i militanti del Movimento 5 Stelle

Alberi di vita. È questo il nome dell’iniziativa messa in campo dal Movimento 5 Stelle, in tutta Italia e anche a Varese.

Domenica 19 novembre alla Schiranna un gruppo di militanti del Movimento di Beppe Grillo, guidato dal deputato Cosimo Petraroli e dalla consigliera Regionale Paola Macchi, hanno messo a dimora 30 alberi, sistemati al Parco Zanzi in accordo con il Comune di Varese, l’Assessorato all’Ambiente, e a Pietro Cardani, Responsabile dell’Ufficio Verde Pubblico.

«Come Meetup Varese 5 Stelle abbiamo fatto la nostra parte, a maggior ragione nella nostra provincia dopo il criminale rogo appiccato sul Campo dei Fiori – si legge in una nota -. La Pianura Padana è una delle zone più inquinate al Mondo, e tutte le principali città italiane soffrono enormemente per i danni dovuti a inquinamento e cementificazione selvaggia. La forestazione urbana è una delle misure da mettere in campo contro i cambiamenti climatici. Dobbiamo garantire un futuro ai cittadini. E “per fare il futuro ci vuole un albero”. È dal 2015 che il Movimento 5 Stelle, senza bandiere e insieme a cittadini, associazioni e in collaborazione con i Comuni, crea boschi urbani partecipati per celebrare questa giornata».

Querce, Olmi, Ontani, Tigli sono stati messi a dimora dunque all’interno del parco della Schiranna.

