Nuovo vandalismo sulla tangenzialina: dopo i sassi, una pianta

Ancora un atto di vandalismo sulla nuova tangenzialina che collega Ceriano Laghetto a Rovello Porro: dopo i sassi costati un pneumatico ad una giovane saronnese negli ultimi giorni è stato trovato, da alcuni automobilisti di passaggio, un albero in mezzo alla carreggiata. La pianta, una di quelle appena piantumate nelle pressi della nuova arteria è stata rimossa dagli automobilisti che l’hanno notata riuscendo a fermarsi per tempo. Ma non solo.

È comparso anche uno piccolo striscione con la scritta “Cattaneo muto” riferito verosimilmente al sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo che si era espresso con forza contro i primi vandalismi. Il lenzuolo è firmato “Telos” ma la rivendicazione appare decisamente dubbia.

A commentare l’accaduto anche Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord al Pirellone: «L’ennesimo atto vandalico sulla ‘tangenzialina’ Rovello Porro – Ceriano Laghetto, strada che interessa molto il traffico in uscita da Saronno, dimostra soltanto l’imbecillità e l’incoscienza di certa gente. Si tratta della seconda volta nel giro di poco tempo perché appena qualche giorno fa qualcuno aveva messo orizzontalmente dei sassi sulla strada, causando danni ad una Fiat 500, fortunatamente lasciando il conducente illeso. La notte scorsa invece, non contenti, hanno sradicato addirittura un piccolo albero ripetendo la medesima operazione».

Dura la condanna dell’esponente del Carroccio: «Qui non si tratta di una semplice bravata, ma di un atto criminale parificabile al lancio dei sassi da un cavalcavia. Forse questa gente non ha chiaro che il loro gesto poteva sfociare in vera e propria tragedia se gli automobilisti non fossero stati pronti di riflessi. Auspico che sia fatta chiarezza in tempi rapidi e che i responsabili siano arrestati e puniti in maniera esemplare, indagando anche sulla paternità del cartello intimidatorio verso il sindaco Cattaneo, che riporta la firma del centro sociale Telos di Saronno. Esprimo massima solidarietà verso il primo cittadino di Ceriano Laghetto, che siamo sicuri non si farà intimidire da questo gesto violento, incosciente e profondamente stupido».