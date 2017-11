Occhi puntati sul Monza Rally Show: c’è anche un “settebello” varesotto

Più gara o più evento? Il dibattito, da questo punto di vista, è aperto, ma senza dubbio il Monza Rally Show in programma tra venerdì 1 e domenica 3 dicembre rappresenta un appuntamento di enorme richiamo per tutto il mondo dei motori.

Una kermesse enorme, con tanti vip (sportivi e non) in pista e nel paddock, con migliaia di tifosi sugli spalti e davanti ai box dell’Autodromo Nazionale che ormai da anni ospita la gara che chiude la stagione e regala una vetrina importante agli sponsor.

Anche quest’anno non mancherà Valentino Rossi, già plurivincitore a Monza (non senza qualche polemica) e catalizzatore principale delle attenzioni di media e fans. Ma a contendersi la vittoria assoluta saranno davvero in tanti a partire dagli specialisti del rally come Longhi, Perico, Uzzeni, l’irlandese Breen o la strana coppia formata dagli hyundayisti Mikkelsen e Neuville, quest’ultimo nei panni del navigatore. Vetture Wrc anche per il mito del motocross Tony Cairoli, per “Uccio” e per un altro centauro, Mattia Pasini.

SETTEBELLO “TARGATO VARESE”

Dipalma in azione

Il foltissimo elenco partenti conta però anche diversi nomi di rilievo del motorismo varesino. Il nome di maggior spicco è quello di Andrea Crugnola che per l’occasione sarà a bordo di un’inedita (per lui) Skoda Fabia insieme all’elvetica Moira Lucca. La classe è la R5 dove ci sarà anche una leggenda come il francese Francois Delecour, 55 anni e un piede ancora molto pesante.

In R5 ci sarà l’esordio monzese anche per Giò Dipalma: «Appuntamento che sogno da sempre» spiega il giovane malnatese, navigato dal fidato “Cobra” sulla Ford Fiesta. «Le parole d’ordine saranno spettacolo e divertimento, ma se dovesse arrivare qualche buon tempo…». Nella medesima classe ci sarà anche un terzo pilota varesino, Luca Potente, affiancato da Simone Pannunzio su un’altra Ford Fiesta.

Due i piloti nostrani inseriti nell’elenco delle vetture più potenti, le Wrc. Giuseppe Freguglia quest’anno ha corso pochissimo e quindi vuole “sfogarsi” in pista: il quattro volte re del “Laghi” si affida alla Ford Fiesta e alle note di Lisa Bollito per emergere contro avversari fortissimi. Poco prima di lui partirà il bustocco Dario Messori (con Christian Lavazza), settimo assoluto su Fiesta al recente “Monzino”, tradizionale prova di preparazione al Rally Show.

L’elenco dei conduttori di casa nostra prosegue: in S2000 troviamo il valcuviano Barsanofio Re, a bordo di una Peugeot 207 accompagnato da Monica Luca. Infine torna nel rally anche Alessandro Marchetti: il varesino (con Giulio Turatti) è reduce dalla prima stagione nell’Italiano GT ma non rinuncia a una gara che lo ha già visto brillare in R3C (nel 2015 fu secondo di classe e vinse il Masters’ Show). «Rally e pista sono discipline diverse, però la mia esperienza recente in GT potrebbe aiutarmi in una gara come il Monza». Da segnalare anche la presenza di diversi navigatori varesini quali Magni, Mometti e Novelli.

LA GARA

Marchetti a Monza

Il Monza Rally Show si estende su tre giorni, anche se le prove sono iniziate già al mercoledì. Venerdì 1 si parte dal centro cittadino prima di effettuare le prime due speciali, la “Autodromo” e la “Parabolica”. Quattro le prove di sabato tra le quali la decisiva “Maxi Grand Prix 1” da 45 chilometri, ripetuta poi domenica di prima mattina di domenica insieme ad altri due stage. Nel pomeriggio è previsto lo spettacolare Masters’ Show con le gare “uno contro uno” tra i migliori piloti di ogni classe.

NUMERI DEI “NOSTRI”

19 – Messori-Lavazza – Ford Fiesta Wrc

20 – Freguglia-Bollito – Ford Fiesta Wrc

37 – Dipalma-Cobra – Ford Fiesta R5

52 – Potente-Pannunzio – Ford Fiesta R5

80 – Crugnola-Lucca – Skoda Fabia R5

91 – B. Re-Luca – Peugeot 207 S20

133 – A. Marchetti-Turatti – Renault Clio R3C