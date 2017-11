Oggi è il giorno della colletta alimentare

Sarà un sabato diverso per chi andrà a fare la spesa. Perchè in decine di supermercati di tutta la provincia si potrà farla non solo per riempire la dispensa di casa ma anche per chi non lo può fare.

Oggi è infatti il giorno della Colletta Alimentare, l’iniziativa che da 21 anni porta il Banco Alimentare a raccogliere cibo per i più bisognosi. In provincia sono tantissimi i supermercati in cui si potrà fare la spesa anche per chi è povero (clicca qui per l’elenco completo) donando prodotti che vi segnaleranno gli oltre 2.000 volontari (qui tutte le info).

Una grande giornata di solidarietà che sarà anche una giornata di festa.



