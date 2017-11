Olio dopo l’uscita di Origgio-Uboldo: pulizia serale delle strade

Notte di lavoro sulle strade di Saronno a causa della perdita di olio che ieri sera si è registrata sulle arterie esterne al centro. L’allarme è scattato alle 18 con le chiamate di alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto al comando di polizia locale di intervenire per vistose chiazze d’olio sulla carreggiata. La pattuglia in servizio ha effettuato un sopralluogo scoprendo che la chiazza partiva da viale Europa poco dopo la rotonda della locomotiva e proseguiva fino al confine con Solaro quindi comprendendo via Galli, via Parma e viale Lombardia. Visto la pericolosità, soprattutto per moto e ciclomotori, considerando che l’olio sul fondo bagnato di pioggia rendevano l’asfalto davvero pericoloso i vigili urbani hanno chiesto l’intervento dell’azienda specializzata in pulizia del manto stradale. Nel giro di qualche ora con del materiale assorbente la strada è stata ripulita. Oggi saranno avviate le indagini per risalire al mezzo, probabilmente un tir, che ha perso l’olio. Se dovesse essere identificato sarà multato e chiamato a pagare le spese di pulizia.