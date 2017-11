Olio sulla strada, incidente sul Sempione

Sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto sul Sempione, nella serata di oggi, mercoledì 8 novembre.

(foto d’archivio)

È successo intorno alle 20.30, lo scontro ha coinvolto più veicoli, che hanno perso il controllo a causa di una patina oleosa presente sulla sede stradale, tra Somma Lombardo e Casorate.

Sul posto sono intervenute i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze, che hanno prestato soccorso a sei persone (due coppie di trentenni e una di cinquantenni), di cui solo alcune portate in ospedale, in codice verde.

I vigili del fuoco hanno verificato che la patina oleosa non era una sostanza pericolosa. Per la bonifica della sede stradale è intervenuta invece una ditta convenzionata. La statale è stata chiusa per un paio d’ore per completare le operazioni.