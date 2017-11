Oltre 50 persone per la gita sociale della ProLoco

Grande successo con 57 partecipanti per la gita sociale della Pro Loco di Gerenzano, con una giornata da fiaba a Govone, paese ricco di storia, in quanto sito abitato sin dall’epoca romana, come dimostrano numerosi ritrovamenti; è inoltre citato in documenti altomedievali.

«Già feudo vescovile, passato poi alla proprietà della famiglia Solaro di Asti, fu in seguito sede di villeggiatura della casa Savoia nei primi decenni dell’Ottocento – spiegano dalla Pro Loco -. È ora conosciuto soprattutto per il suo castello, nel quale soggiornò nel 1730, appena diciottenne, il filosofo Jean-Jacques Rousseau, appena entrato al servizio del conte Ottavio Solaro. Il castello, una delle eccellenze della città, è PATRIMONIO DELL’UMANITÀ dell’UNESCO. Un grazie speciale ai piccoli e grandi che hanno condiviso con noi un giorno da Fiaba. Un altrettanto speciale grazie in particolare modo a tutti i soci pro loco che hanno organizzato e seguito l’evento».