“Oltre il silenzio” racconta il mondo della disabilità

disabilità psichica foto Salvatore Benvenga

Uno sguardo attento sulla disabilità, frutto di un lungo lavoro. È la mostra “Oltre il Silenzio”, firmata da Salvatore Benvenga: sarà allestita alla sede del fotoclub Il Sestante, nei weekend dal 3 al 12 novembre.

La mostra è nata dalla frequentazione di quella longeva, umanamente ricca esperienza che è rappresentata, in Gallarate, da Iris Accoglienza, la realtà fondata da padre Imperatori per offrire uno spazio a persone con un handicap psicofisico di media entità, che non potevano inserirsi da sole nel mondo del lavoro ma per cui si potevano immaginare percorsi di autonomia.

«È mia personale convinzione – spiega l’autore – che la fotografia sia – nella sua essenza – un bloc-notes visuale di fatti ed eventi, in grado di relazionarsi autonomamente con chi l’osserva. Non parla le parole di chi la produce ma, più o meno efficacemente e compiutamente, quelle del fatto di cui costituisce testimonianza. Queste immagini cercano di far breccia in quella cortina di silenzio ed emarginazione che avvolge il mondo dell’handicap, in una società pressoché totalmente orientata all’edonismo, al consumismo ed alla separazione tra chi ce la fa e chi non ce la potrà mai fare».

La mostra, a ingresso libero, sarà inaugurata venerdì 3 novembre alle 21, nella sede del Sestante in via San Giovanni Bosco. Sarà poi aperta sabato 4, domenica 5, sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 16.30 alle 19.00.