Omaggio a Ester Piazzolla del Trio Manara, Travaglini, Plano

La Stagione concertistica dell’Università degli Studi dell’Insubria – rassegna musicale aperta a tutta la cittadinanza – ritorna con il secondo concerto, il Trio Manara, Travaglini, Plano, violino, clarinetto e pianoforte, venerdì 24 novembre alle ore 18.

Dopo il concerto di apertura dedicato al grande Astor Piazzolla con la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni, segue un concerto con tre solisti d’eccezione: Francesco Manara è primo violino di spalla al Teatro alla Scala; Alessandro Travaglini è celebrato interprete del repertorio per clarinetto; Roberto Plano, varesino, ha una carriera internazionale consolidata e insegna alla prestigiosa Università di Boston. Eseguiranno musiche di Milhaud, Chacaturjan, Bartok, Sollima. Il loro concerto promette scintille, parola del direttore artistico della rassegna, il maestro Corrado Greco.

A seguire il 15 dicembre è in programma un raffinatissimo concerto cameristico dedicato a musiche per violoncello e pianoforte di estrazione popolare. Sergio Patria e Elena Ballario ci condurranno in un viaggio musicale da Cassadò a Schumann, da Chopin a Piazzolla.

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

www.uninsubria.it.