Open Day alla scuola primaria di Lozza

Sabato 2 dicembre, dalle 10 alle 12, la Scuola Primaria “G. Pascoli” di via C. Battisti 15, si presenterà alle famiglie di Lozza e del territorio con l’autorevolezza e l’orgoglio di essere una delle migliori scuole primarie della provincia di Varese.

Galleria fotografica Scuola Primaria Lozza 4 di 8

In virtù dell’ottenimento di un importante finanziamento europeo, l’edificio scolastico è stato recentemente ristrutturato e rimodernato, all’interno ed all’esterno.

La Scuola oggi dispone di:

-Aule completamente rinnovate con pannelli acustici per un maggiore confort acustico;

-Nuova mensa con ampia veranda

-Reception con locale infermeria

-Nuovi serramenti, cappotto esterno isolante;

-Arredi completamente nuovi

-Ascensore

-Nuova sala multimediale

-Aula per laboratori e attività extrascolastiche

-Lavagne interattive multimediali (LIM)

La Scuola Elementare di Lozza si distingue anche per la qualità didattica e i servizi parascolastici quali il pre scuola dalle 7:30, il dopo scuola, la mensa ed il sostegno personalizzato per i bambini con esigenze speciali. Per maggiori dettagli sui servizi parascolastici, cliccate qui.

La scuola propone anche una vasta gamma di attività extrascolastiche, quali il laboratorio linguistico, gli scacchi, il nuoto, la musica e per i genitori, interessanti serate formative sui temi educativi.

La Scuola Primaria di Lozza è questo e tanto altro ancora, grazie alla sinergia tra la Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo Anna Frank, l’Associazione Genitori e Amici della Scuola Primaria e l’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Lozza.

Programma della giornata

Visita della scuola, tutta nuova

Attività dei bimbi nelle aule

Presentazione del Piano di Offerta Formativa (POF)

Pre e Dopo scuola con creatività ed intelligenza: presentazione dei servizi parascolastici

Perché scegliere la Scuola Primaria di Lozza