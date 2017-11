Open Day all’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese

Sabato 25 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, l’Istituto Maria Ausiliatrice di piazzale Libertà 9 a Casbeno (Varese) apre le sue porte per la presentazione della sua offerta formativa.

Don Giovanni Bosco e Suor Maria Domenica Mazzarello, prima di essere due grandi santi della Chiesa Cattolica, sono stati essenzialmente un uomo e una donna estremamente pratici, con un’inguaribile fiducia nei giovani, e si sono occupati e preoccupati della loro educazione.

Il Ministero dell’Istruzione italiano, seguendo la traccia delle linee guida europee, sta promuovendo da qualche anno una “scuola per competenze”; don Giovanni Bosco e Maria Domenica Mazzarello, nelle prime scuole salesiane (che erano tutte scuole professionali) hanno anticipato di più di due secoli questo modo di fare scuola, formando i giovani e preparandoli alla vita e al mondo del lavoro.

Una scuola salesiana non è una scuola privata d’élite, non è una scuola-azienda in cui l’apparenza conta più della sostanza, non è un ambiente protetto, isolato dal mondo della “vita vera” ma è una scuola che si basa su valori sani, animata da una profonda passione educativa, che si trasmette in uno sguardo attento e positivo ai bisogni di ciascun alunno.

Una scuola salesiana unisce l’alta qualità degli standard di insegnamento all’irriducibile entusiasmo nell’accompagnare gli studenti verso il futuro, cercando il meglio in ognuno di loro, facendo vivere le giornate a scuola in un clima cordiale e allegro.

Da più di cinquant’anni, nel cuore della città di Varese, l’Istituto Maria Ausiliatrice è una straordinaria opportunità di crescita per i bambini e i giovani del nostro territorio.

Durante l’open day sarà possibile prenotare la propria iscrizione per:

Sezione primavera

Scuola dell’Infanzia Paritaria, convenzionata con il Comune di Varese

Scuola Primaria Parificata Paritaria, con orario potenziato di lingua inglese

Scuola Secondaria di primo grado Paritaria

Liceo delle Scienze Umane Paritario, con opzione economico-sociale

Liceo Scientifico Paritario, con sezione a indirizzo sportivo (il primo nella città di Varese)

Corsi Professionali, finanziati da Regione Lombardia, per Operatore Amministrativo Segretariale e Operatore della Ristorazione

Servizi di Sala e Bar.

Istituto Maria Ausiliatrice: il futuro migliore ha alle spalle un grande passato.

Per informazioni visitate il sito internet della scuola, chiamate il numero 0332291711 o scrivete all’indirizzo segreteria@scuolamariausiliatrice.com