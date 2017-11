Open day Kids International Secondary School

Kids International School di via Ristori 25 a Gallarate ha aperto la Primary School nel settembre 2016 ed è la prima scuola primaria internazionale della città, una scuola dove i bambini imparano seguendo il programma ministeriale italiano ma con il 40% delle ore dedicate alla didattica svolte in lingua inglese.

Dopo aver compiuto i primi passi con la Primary, oggi la scuola è pronta a presentare anche la Secondary School che si presenterà al pubblico nell’open day in programma sabato 18 novembre.

La Secondary School di Kids International School nasce dalla volontà di offrire una scuola completamente rinnovata rispetto al modello tradizionale e adeguata ai nuovi stili di apprendimento degli alunni.

L’offerta formativa è rivoluzionaria, disegnata sulle nuove esigenze degli studenti che hanno la possibilità di affrontare la maggior parte delle discipline proposte dal MIUR in lingua inglese, affiancati da docenti in continua formazione. Come per la scuola primaria sono stati scelti arredamenti 3.0 che permettono lo scambio continuo fra alunni e docenti e favoriscono il lavoro cooperativo rendendo davvero la scuola il luogo della costruzione del sapere.

L’intera programmazione delle unità didattiche è incentrata sulla didattica inclusiva, con l’ausilio imprescindibile delle nuove tecnologie: a disposizione in ogni aula ci sono LIM e videoproiettori interattivi nonché un iPad per ogni studente per permettere l’attuazione della classe capovolta e garantire ad ognuno l’accesso alle informazioni.

Il piano di studi è fortemente incentrato sull’apprendimento matematico scientifico, con la realizzazione di un laboratorio di scienze di due ore a settimana totalmente in lingua inglese. Durante i tre anni di Secondary School gli alunni sosterranno gli esami Cambridge (Ket, Pet, First) e avranno la possibilità di partecipare a viaggi di istruzione all’estero o di aderire a scambi internazionali proposti dalla scuola.

In un momento fondamentale per la crescita, quale è la preadolescenza, i docenti della Secondary School di Kids international school sono tutti altamente qualificati e accuratamente selezionati e durante l’anno scolastico seguiranno costantemente percorsi di aggiornamento per offrire una didattica di eccellenza che sappia anche rispondere alle esigenze di attenzione dei ragazzi in questa età difficile.

Gli alunni e lo staff della Kids International School vi aspettano sabato 18 novembre, alle ore 10 per l’open day della Primary School e alle 15 per l’open day della Secondary School.

Potrete visitare gli spazi moderni e luminosi, le aule 3.0, l’orto gestito dalle classi e avrete l’occasione di assistere alla presentazione dell’offerta formativa e di partecipare in diretta a delle vere lezioni CLIL. Per tutti bambini degli ultimi due anni della scuola dell’infanzia, possibilità di laboratorio in lingua inglese.

Kids International School

Via Ristori 25, Gallarate

Tel. 0331 799661

info@kidsinternationalschool.it

Sito internet | Pagina Facebook