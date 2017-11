Open day: le date delle scuole primarie e dell’infanzia

Dal 16 gennaio al 6 febbraio: il Ministero dell’Istruzione ha stabilito i termini per le iscrizioni a tutti i cicli della scuola. Tra dicembre e gennaio, dunque, le scuole primarie e del ciclo dell’infanzia apriranno le proprie porte per presentare l’offerta formativa a genitori e potenziali alunni.

Fino a gennaio si potrà girare e conoscere, approfondire e chiedere per prepararsi all’iscrizione che avverrà, per il solo ciclo primario, attraverso il sito ministeriale della Scuola in Chiaro che contiene anche le presentazioni di tutti ( o quasi) gli istituti con valutazioni sia della didattica sia degli ambienti scolastici:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

Di seguito gli open day della scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado che ci hanno segnalato l’evento