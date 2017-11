Openjobmetis, sconfitta in volata contro Cremona

Sconfitta di misura per la Openjobmetis contro la Vanoli nell’amichevole giocata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 novembre, alla palestra di via Sottocosta di Crenna a Gallarate. All’ultima sirena il risultato di 66-68 premia Cremona.

Buon allenamento per i biancorossi di coach Attilio Caja, utile per preparare la trasferta di domenica 3 dicembre in casa della VL Pesaro (ore 18:15).

LA PARTITA – Buon inizio per Varese, che prova lo strappo sin dai primi minuti, portandosi sull’8-1. Cremona rientra con Johnson-Odom, ma nel finale di parziale i biancorossi allungano ancora chiudendo avanti 20-14.

Nel secondo quarto la Vanoli chiude il gap e con un break positivo si porta anche a +5 (25-30), ma Varese ha la forza di reagire e dopo aver ritrovato la parità, va all’intervallo lungo con quattro lunghezze di distacco sul 38-34.

Anche nella seconda parte della sfida continuano i sorpassi e controsorpassi, ma anche in questa occasione la Openjobmetis riesce a tenere il naso davanti alla sirena grazie ai canestri di Hollis e Waller. 50-49 il parziale al 30′.

La Vanoli prova lo strappo ad inizio quarto quarto, arrivando sul +6 sul 54-60, ma Varese ricuce lo strappo. A decidere la sfida a favore di Cremona è Drake Diener, che segna i punti decisivi per i suoi, chiudendo la sfida 68-66 in volata.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-VANOLI CREMONA: 66-68 (20-14; 38-34; 50-49)

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Avramovic, Pelle 10, Natali, Okoye 7, Tambone 7, Cain 6, Ferrero 6, Wells 9, Waller 11, Hollis 10. Coach: Attilio Caja.

Vanoli Cremona: Johnson-Odom 12, Martin 11, Gazzotti 2, Diener T. 6, Ricci 8, Ruzzier 4, Portannese 5, Sims 8, Diener D. 10, Milbourne 2. Coach: Romeo Sacchetti.

Arbitri: Chersicla – Spinello – Gusmeroli.