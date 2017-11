Openjobmetis, che spreco: Avellino vince in volata

Ha il sapore del rimpianto, la trasferta avellinese della Openjobmetis. Rimpianto per aver perso di soli 4 punti (65-61) una partita che, con qualche scelta migliore, qualche accorgimento in più e prove meno pallide da parte di alcuni protagonisti, sarebbe potuta tranquillamente finire nelle mani della truppa di Attilio Caja. Già perché Varese ha tanto da rimproverarsi per il mancato successo e per essere, così, rimasta a quota zero nelle vittorie in trasferta.

La Openjobmetis ha pagato innanzitutto a caro prezzo le basse percentuali al tiro, con diverse conclusioni non così difficili da trasformare in punti preziosi, anche quando Avellino stava avendo gli stessi problemi e quando, dunque, qualche colpo in più ben assestato avrebbe favorito un break biancorosso. Stesso discorso per i rimbalzi: le due squadre si sono equivalse, ma Varese ha concesso troppe carambole offensive ai “Lupi” che anche da questi vantaggi ha ripreso fiducia e riaperto la partita. E poi Varese ha gestito male un finale nel quale, improvvisamente, era stata brava a risalire dal -10: avanti di 2 con un triplone di Waller, la OJM non ha saputo gestire i possessi successivi, sbagliando del tutto il rettilineo finale. Quando invece Rich, fino a quel punto disastroso al tiro, ha infilato la tripla che ha permesso ad Avellino di sprintare.

Tra l’altro, una delle gestioni peggiori è arrivata dal migliore in campo, Hollis, che ha perso la palla del possibile +4 in maniera ingenua dopo aver disputato una gran prova. Ma se il suo errore è perdonabile – visto il resto – è ben più grave il giudizio sulla gara di Wells, tornato quello anonimo e mai pericoloso delle prime partite. Sotto tono anche Cain, al di là dei tanti rimbalzi, così come un discontinuo Okoye. E non è bastato un ottimo Pelle, che se continuerà a fornire prove del genere è destinato a sorpassare il titolare nelle gerarchie di Caja.

Buono, ed è giusto sottolinearlo anche in una partita persa, anche il rendimento generale in fase difensiva: un’applicazione che ha costretto Avellino a tanti errori e tante sbavature, pure nei suoi uomini migliori.

Peccato, dunque, per due punti finiti altrove quando invece avrebbero potuto aprire prospettive ben diverse alla Openjobmetis, che domenica sarà dunque costretta a difendere con ogni arma Masnago dall’assalto di un’altra formazione di alto rango, ovvero Sassari.

COLPO D’OCCHIO

Buona cornice di pubblico al PalaDelMauro dove si disputa la seconda partita in quattro giorni dopo quella vinta in Champions dalla Sidigas su Nymburk. Nell’impianto irpino non manca una presenza di tifosi lombardi grazie agli Arditi e a qualche altro tifoso varesino arrivato in autonomia.

PALLA A DUE

C’è ancora Norvel Pelle a contendere la palla a due iniziale: seconda presenza da titolare consecutiva per il pivot antiguano, con Cain che si accomoda in panchina. Sacripanti non ha a disposizione Fitipaldo e mette Filloy in regia, con N’Diaye pivot titolare.

SEGUE ARTICOLO COMPLETO

SIDIGAS AVELLINO – OPENJOBMETIS VARESE 65-61 (10-16, 27-30, 47-41)

AVELLINO: Filloy 5 (1-2, 1-6), Rich 6 (1-9, 1-5), D. Wells 16 (5-12, 1-5), Leunen 6 (0-1, 2-3), N’Diaye 6 (3-4); Zerini 3 (1-3 da 3), Ortner 4 (1-2), Scrubb 9 (3-5, 1-3), D’Ercole 10 (0-1, 3-3). Ne: Bianco, Mavric, Parlato. All. Sacripanti.

VARESE: C. Wells 4 (1-6, 0-4), Waller 8 (1-6, 2-5), Okoye 10 (2-5, 2-4), Ferrero 3 (0-1, 1-2), Pelle 10 (4-5); Avramovic 4 (2-4, 0-2), Natali 1 (0-1 da 3), Tambone (0-1, 0-2), Cain 6 (3-6), Hollis 15 (5-7, 1-2). Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

ARBITRI: Sabetta, Quarta, Nicolini.

NOTE. Da 2: A 14-36, V 18-41. Da 3: A 10-28, V 6-22. Tl: A 7-9, V 7-10. Rimbalzi: A 44 (16 off, Rich 9), V 44 (15 off., Pelle, Cain 8). Assist: A 14 (Rich 6), V 10 (Waller 5). Perse: A 10 (4 con 2), V 10 (Cain 3). Recuperate: A 1 (Ortner 1), V 5 (Waller 2). Usc. 5 falli: Waller, Avramovic.