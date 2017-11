Il Comune, in silenzio, prepara la demolizione dei ponticelli

Ordinanza e commissione paesaggio: Comune, in silenzio, si prepara alla demolizione dei ponticelli

Nuovi passi avanti verso la demolizione dei ponticelli: nella giornata di ieri in Comune si è tenuta la commissione paesaggio a cui è stato presentato il provvedimento. Ma non solo. Anche se non è ancora pubblicata all’albo pretorio è già stata emessa un’ordinanza con divieti di sosta, accesso e circolazione per tutta la durata del cantiere ossia dal 6 novembre al 7 dicembre.

Insomma malgrado la mobilitazione in corso, con una lettera firmata da 12 associazioni, la petizione online che ha superato quota 1900 adesioni e la richiesta di un consiglio comunale aperto presentata ieri con 405 firme, l’Amministrazione continua verso l’abbattimento senza mostrare a residenti e saronnesi il progetto per il recupero dell’ex Saronno Seregno.

Al di là della volontà di alcuni sodalizi di chiedere la realizzazione di una greenway sopraelevata salvando la storica massicciata al momento le richieste di cittadini e associazioni sono quelle di conoscere tempi e progetti di quanto previsto dall’Amministrazione sul fronte dell’abbattimento dei ponticelli e di sbancamento dell’ex tratta ferroviaria.