Orientamento scolastico: le date degli open day

salone dedicato agli studenti delle scuole superiori

In attesa che il Ministero dell’Istruzione comunichi le date per le iscrizioni a scuola, gli istituti di ogni ordine e grado si preparano per i propri open day.

Nel mese di novembre si comincia a entrare nel vivo dell’approfondimento proprio attraverso gli incontri mirati delle singole scuole o attraverso i saloni dell’orientamento.

Sul sito della Provincia di Varese si trova la nuova “Guida PerCorsi dopo la terza media” con tutte le opzioni che offre il territorio ( clicca qui).

Le date dei saloni dell’orientamento sono già fissate:

Il primo salone dell’Orientamento si svolgerà venerdì 10 novembre a Gavirate presso l’istituto comprensivo Carducci in via Gerli Arioli dalle 16 alle 20. Si prosegue sabato 11 novembre a Cocquio Trevisago alla scuola secondaria di primo grado Dante in via Motto dei Grilli dalle 10 alle 12.

Salone dell’orientamento anche a Saronno allo “spaziorientamento” dell’It Riva di via del Carso 6: venerdì 10 novembre dalle 15 alle 18 e sabato 11 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

A Varese l’appuntamento con tutti gli istituti superiori per l’orientamento dopo la terza media è alla scuola Violetti di via Manin 3, sabato 11 novembre dalle 15 alle 18.

Sempre sabato 11 novembre al Museo MaGa di Gallarate in via De Magri le scuole superiori del territorio si presenteranno dalle 15 alle 18.

Sabato 18 novembre ci saranno saloni a Somma Lombardo allo Spaziorientamento CFP Ticino Malpensa in via Visconti di Modrone 12 dalle 14.30 alle 17.30, a Busto Arsizio al Salone dell’Orientamento del Museo del Tessile in via Galvani dalle 9 alle 18, a Lavena Ponte Tresa con Orientiamoci alla scuola primaria Manzoni di via Pezzalunga 16 dalle 15 alle 18, e a Luino al comprensivo Luini di viale Rimembranze 4 dalle 9 alle 12.30.

Sabato 25 novembre, sarà Saltrio a ospitare il salone: alla scuola media in via Molino dell’Oglio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Infine a Travedona Monate l’open stand sarà alla primaria Caduti per la Patria di via Largo Don Milani 20 venerdì 1 dicembre dalle 17 alle 20.

La Provincia di Varese riporta l’elenco degli open day aggiornato al 30 ottobre scorso: OpenDay_calendario(30ott17)

Fino a gennaio si potrà girare e conoscere, approfondire e chiedere per prepararsi all’iscrizione che avverrà, come avviene ormai da due anni, attraverso il sito ministeriale della Scuola in Chiaro che contiene anche le presentazioni di tutti ( o quasi) gli istituti con valutazioni sia della didattica sia degli ambienti scolastici:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

Di seguito alcune date