Il Paese di Natale sosterrà la Fondazione Ascoli

Una mostra mercato, laboratori dedicati, eventi a tema, esposizione di Presepi, degustazioni e spettacoli saranno il cuore de “Il Paese di Natale” che sabato 11 novembre verrà inaugurato alle ore 11 presso il Nicora Garden in via Carnia 33 a Varese.

L’iniziativa ha scopo benefico per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli e il progetto di ristrutturazione del quinto piano dell’ospedale Del Ponte, dove è attivo il suo Day Hospital oncoematologico pediatrico.

Negli orari di apertura de Il Paese di Natale (tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 19), sarà proposto alla vendita un ciclamino solidale: per ogni ciclamino venduto, metà del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli.

Inoltre, nei giorni di sabato 25 novembre e domenica 2 dicembre, verranno allestiti dei laboratori per bambini, grazie all’impegno dei volontari della Fondazione, anche al fine di divulgare le tante attività e i progetti in essere.

«Per il 2018 abbiamo grandi progetti, che vanno dalla ristrutturazione del quinto piano del Day Hospital all’Ospedale del Ponte alla realizzazione di tre camere sterili al terzo piano per la degenza dei bambini che ne necessitano- commenta Marco Ascoli, presidente della Fondazione– , per questo è per noi un onore essere stati scelti come “charity partner” di questo evento e non possiamo che ringraziare chi, con iniziative di questo genere, sostiene i nostri progetti ».

Ulteriori informazioni sul sito all’indirizzo https://www.ilpaesedinatalevarese.it/partner.