Il paese si trasforma nella casa di Babbo Natale

La piazza del paese si trasformerà nello slittodromo di Santa Claus, l’oratorio diventerà la Fabbrica dei giocatoli di Babbo Natale. Sarà un magico Natale quello del 2017 per i bambini di Cadegliano Viconago: lo promettono dal Comune, dove un’apposita commissione in questi giorni ha predisposto un progetto ambizioso, cioè far incontrare a tutti i bimbi del paese quelsignore con una lunga barba bianca che porta i regali a tutti i piccoli.

La Commissione Cultura della Biblioteca Civica Virgilio del Comune di Cadegliano Viconago, presieduta dalla scrittrice Aleksandra Damnjanovic, con il coinvolgimento delle altre associazioni del territorio, propone all’Assessore alla Cultura dott. Stefano Boltri e al Sindaco Arnaldo Tordi un progetto rivolto ai cittadini più piccoli del Comune, in particolare ai bambini che frequentano l’Asilo di Viconago.

«Abbiamo pensato ad un progetto che potesse coinvolgere tutte e quattro frazioni del Comune: Cadegliano, Arbizzo, Viconago e Avigno – dice Aleksandra – . Cosa c’è di meglio se non la magia del Natale e gli occhi stupiti e innocenti dei bambini per riunire in unico progetto le frazioni del paese? In ognuna di queste parti del paese operano diverse associazioni, molto attive nell’ambito del volontariato e delle feste patronali delle Parrocchie, mantenendo vive le tradizioni popolari nelle sagre dove è possibile apprezzare sempre la buona cucina di una volta. È la cosiddetta cultura popolare che è l’enorme patrimonio nazionale ma anche la risorsa, la fucina delle idee».

«Durante la riunione ordinaria della Commissione Cultura Civica, in presenza dell’Assessore Boltri, giovedì 16 novembre, abbiamo convocato i rappresentanti di queste associazioni: la sig.ra Pier Carla Provini, coordinatrice dell’Asilo di Viconago insieme alla maestra dell’Asilo Monica Londino, la rappresentante dell’Associazione La Rondine di Cadegliano Viconago, la sig.ra Irma Gobetti, il Comitato Feste Arbizzo presieduto dal sig. Gianfranco Velini e suo figlio Massimo Velini, l’organista della Chiesa di Arbizzo e il pittore Luigi Bello di Cadegliano. Il progetto è stato approvato all’unanimità e dopo qualche giorno è arrivato anche il consenso del parroco don Gianni Bianchi, in quanto alcune parti del progetto si dovranno svolgere davanti ai Presepi delle Chiese di Viconago e Arbizzo, negli Oratori delle due frazioni e nella Chiesa di Cadegliano».

Nel progetto saranno coinvolti anche i genitori dei bambini dell’Asilo di Viconago e il Comune metterà a disposizione il pullmino scolastico per il trasporto dei bambini nelle località incluse nel progetto. Per la frazione di Avigno sarà coinvolto nell’organizzazione un genitore.

Il progetto non a caso si chiama: “Sulla slitta di Santa Claus seguendo la lanterna bianca“.

In pratica si sviluppa in un percorso itinerante che prevede 8 tappe-incontri di Santa Claus con i bambini, ciascuno in una località diversa del paese, ed è pensato come una serie di piccoli spettacoli teatrali interattivi, con la lettura animata dei testi per i bambini, della durata massima 45 minuti ciascuno. Il ruolo di Santa Claus, in tutte le tappe del progetto, sarà affidato ad un giovane e molto promettente attore di Ferrera, Riccardo Trovato.

Non sono previsti i costi per le associazioni in quanto ogni associazione dispone del materiale necessario per l’allestimento delle scene, molto curate in ogni loro dettaglio.

«Il nostro paese si trasformerà in una fiaba natalizia ed ogni luogo, che farà da cornice e palcoscenico a questo percorso itinerante, avrà un nome fiabesco, per coinvolgere ancora di più i nostri piccoli – continua entusiasta Aleksandra Damnjanovic – , che curerà personalmente i testi delle letture. I bambini seguiranno i racconti di Santa Claus come se fossero trasportati da una slitta, illuminata dalla lanterna bianca, che in effetti ci sarà, e la sua amica inseparabile, la renna Crio».

Così in un’immaginazione collettiva la Piazza Angelina di Viconago diventerà: lo Slittodromo d’arrivo di Santa Claus; l’Oratorio di Viconago: il Teatro degli elfi; L’oratorio di Arbizzo: la Fabbrica dei giocatoli di Santa Claus; la Biblioteca di Cadegliano: Biblio momenti di Santa Claus e così via. Non mancherà l’incontro di Santa Claus con il suo collega del Polo Sud, e un ballo insieme all’amica Befana.

Ecco a anche il calendario degli eventi:

VICONAGO:

Prima tappa, martedì 12 dicembre 2017:

Piazza Angelina – Slittodromo d’arrivo, ore 17 e

Oratorio di Viconago – Il teatro degli Elfi, ore 17,15

Seconda tappa, giovedì 16 dicembre 2017:

Chiesa di S.Giovanni Battista- Il cappello di Santa Claus racconta davanti al Presepe, ore 17

ARBIZZO

Terza tappa – martedì 19 dicembre 2017:

Oratorio di Arbizzo- Nella fabbrica dei giocattoli di Santa Claus, ore 17

Quarta tappa – giovedì 21 dicembre 2017:

Chiesa di SS Fedele e Silvestro di Arbizzo – Il cappello di Santa Claus racconta davanti al Presepe, ore 17

Quinta tappa – venerdì 22 dicembre 2017:

Oratorio di Arbizzo – Santa Claus incontra il suo collega del Polo Sud, ore 16,45

Sesta tappa – 6 gennaio 2018:

Oratorio di Arbizzo- Santa Claus incontra la Befana, ore 15

CADEGLIANO

Settima tappa – 6 gennaio 2018:

Biblioteca di Cadegliano- Biblio momenti di Santa Claus, ore 20,30 e

Chiesa di S. Maria di Cadegliano- Il grande coro di Santa Claus- Concerto di Natale, ore 21

AVIGNO

Ottava tappa – 9 gennaio 2018:

Campanile di Avigno- Slittodromo di partenza di Santa Claus- L’Adio di Santa Claus, ore 17

Il 12 dicembre, dunque, parte la slitta di Santa Claus per le vie di Cadegliano Viconago.

«Bambini, lasciatevi trasportare dalla vostra fantasia, il resto lo faremo noi – dicono gli organizzatori – .

Un ringraziamento particolare dalla parte della Commissione Cultura Biblioteca Civica Virgilio va all’artista poliedrico Daniele Piscopo per la realizzazione della bellissima locandina che illustra l’intero progetto, a marchio BaritonArt, nonché il nuovo logo della nostra Biblioteca».