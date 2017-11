Palazzi colorati di blu per la giornata del Diabete

La Giornata Mondiale del Diabete si celebra ogni anno il 14 novembre. Lo scopo è richiamare l’attenzione di tutti, popolazione e istituzioni, sull’emergenza diabete e sulla necessità di combatterla attraverso la conoscenza, gestione e prevenzione.

In Italia il diabete di tipo 1 e di tipo 2 colpisce più di tre milioni di persone tra cui molti bambini e adolescenti, mentre oltre un milione e mezzo sono coloro che non sanno di averlo o sono a rischio.

È una malattia cronica degenerativa che, se non ben controllata, può portare nel tempo a gravi complicanze. Un “Cerchio Blu” è il logo e il colore simbolo della Giornata Mondiale del Diabete che dal 2006 è stata ufficialmente riconosciuta come “Giornata delle Nazioni Unite” grazie ad una risoluzione dell’ONU.

Adiuvare Onlus – Associazione Diabetici Uniti Varese – in collaborazione con la Giunta comunale di Varese e grazie al supporto dei medici del Reparto di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese, durante tutto il periodo della campagna – dal 6 novembre al 18 novembre 2017 – illuminerà di blu lo storico campanile della Basilica di San Vittore “ il Bernascone” e la facciata di Palazzo Estense, sede del Comune a Varese.

«Varese ha aderito a questa importante campagna mondiale in maniera convinta – dichiara Dino De Simone, Assessore Ambiente Benessere e Sport – Pensiamo che il benessere dei nostri cittadini passi per una maggiore consapevolezza e conoscenza delle malattie, tra cui il diabete risulta essere una delle più diffuse. Un corretto stile di vita, con una sana alimentazione e la quotidiana attività fisica possono aiutarci a prevenire e anche a sopportare meglio questa malattia. Ecco perchè siamo a fianco ad Adiuvare e ai medici dell’Ospedale di Varese. Invitiamo tutti i cittadini ad effettuare la prova gratuita al gazebo in piazza».

Adiuvare Onlus sarà inoltre presente in centro a Varese il giorno 18 novembre 2017 dalle ore 14 alle ore 17 (C.so Matteotti – P.zza Podesta‘) con un suo gazebo dove, grazie alla presenza di infermiere/i e volontari, sarà possibile effettuare una prova gratuita della glicemia.

Anche la facciata del Comune di Tradate si illumina di blu dal 6 al 14 novembre. Domenica 12, inoltre, presso Villa Truffini ci sarà un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione alla presenza di medici, infermieri e volontari dell’ospedale Galmarini.