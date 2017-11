Una panchina rossa anche a Gallarate, contro la violenza sulle donne

La giunta comunale ha approvato oggi la posa della “panchina rossa”, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. La cerimonia di inaugurazione è prevista sabato 25 novembre, proprio in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (nella foto: la panchina rossa di Gavirate).

La ricorrenza a Gallarate verrà celebrata anche con altri due appuntamenti: il giorno prima, venerdì 24, è prevista alla mattina al Teatro Condominio la rappresentazione dello spettacolo teatrale dal titolo “Sviolenza”, portato in scena dalla compagnia di Busto Arsizio “Viandanti Teatranti”. L’organizzazione è curata dalle associazioni “Sicura” e “Omega” con il patrocinio dell’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura).

Ed è sempre patrocinato dal Comune l’ultimo appuntamento, quello di sabato 25 alle 21 al Teatro del Popolo. La “Casa delle donne Anna Andriulo” rappresenterà la commedia (ingresso gratuito) “La panchina rossa”. Una “messa in scena” che si collegherà idealmente alla panchina rossa che in corso Italia rimarrà per sempre.