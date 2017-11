Una panchina rossa contro la violenza

Due giorni di iniziative patrocinate dall’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura) per urlare No alla violenza sulle donne. Con un filo conduttore, ovvero la panchina rossa posizionata in largo Camussi, all’ingresso di Corso Italia. La stessa “Panchina Rossa” che dà il titolo allo spettacolo teatrale al Popolo.

Venerdì 24 novembre

Dalle 8.30 alle 13.00 al Teatro Condominio: incontro rivolto agli studenti degli istituti superiori gallaratesi. Il programma della seconda edizione di “Sviolenza” prevede una esibizione dal titolo “Kintsugi” (ovvero donne libere si diventa) a cura del gruppo “Viandanti Teatranti”. Lo spettacolo portato in scena è un viaggio metaforico attraverso la vita e la morte, i sentimenti e le emozioni delle donne, che riporta tutto alla capacità di affrontare le difficoltà dell’esistenza, nonché all’abilità di superare le ingiustizie senza soccombere. Dalle 10.40 dibattitto con i ragazzi sul tema della violenza di genere, con particolare riferimento al bullismo e alla violenza sulle donne. Saranno presenti relatori esperti nei settori della formazione, legale e psicologico.

“Sviolenza” è una iniziativa a cura delle associazioni “SiCura” e “Omega”.

A partire dalle 21.00 al Museo degli Studi Patri (via Borgo Antico 4), concerto lirico a scopo benefico a favore dell’associazione “E.Va-Onlus” dal titolo “Nata Libera”. La rappresentazione è a cura del gruppo “Eutherpe, Musica&Poesia”. Si esibiranno il mezzosoprano Tiziana Sbalchiero; il soprano Sonia Iacchetti; il soprano Gesu Zefi. Ad accompagnarli al pianoforte Dobora Mori e al violino Daniela Zanoletti. L’ingresso è libero ma i posti sono limitati, è perciò necessario prenotarsi telefonando al 347 4674724.

Sabato 25 novembre

Alle 11.00 inaugurazione della Panchina Rossa, posta dall’Amministrazione in largo Camussi angolo corso Italia come monito contro la violenza sulle donne ed in favore di una cultura di parità. Alla cerimonia, cui è invitata tutta la cittadinanza, interverrà l’assessore Isabella Peroni, unitamente alle altre colleghe di giunta Claudia Mazzetti e Francesca Caruso.

Alle 21.00 al Teatro del Popolo (via Palestro 5) pièce teatrale dal titolo “La Panchina Rossa”, ideata e autoprodotta dal gruppo di teatro sociale “Dietro le quinte”. L’appuntamento è organizzato da “Casa delle donne Anna Andriulo” insieme a Cuac.

La compagnia teatrale sarà accompagnata dal “Coro Rebelde” di Varese e dalla musica di Danilo Tomasino (chitarra classica) e Ugo Perini (percussioni e flauto traverso). I fondali scenici sono invece opera degli studenti delle classi 5^F2 e 5^SG del liceo artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio, coordinata dal professor Francesco Marelli.

L’ingresso a teatro è libero.