“Questo parcheggio è mio”: anziano preso a pugni

Ha picchiato un anziano rivendicando il posto auto per poi fuggire e venir rintracciato dalla polizia.

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Gallarate sono intervenuti nella mattinata di ieri – venerdì – in soccorso ad un settantacinquenne aggredito da un giovane uomo che poi si è dato

alla fuga.

I poliziotti, immediatamente giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima ricostruendo le fasi dell’aggressione, originata per questioni di parcheggio.

Infatti l’anziano mentre tentava di posteggiare la sua auto in uno spazio apposito si è visto sbarrare la strada dal giovane che, con modi risoluti ha asserito che il posto era già occupato.

A fronte delle richieste di spiegazione, il giovane ha sferrato un pugno in volto all’anziano signore dandosi poi alla fuga.



Le testimonianze raccolte dai Poliziotti hanno permesso di individuare l’aggressore, identificato per un cittadino marocchino di ventotto anni, e denunciarlo alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per le lesioni personali.