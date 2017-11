Paris: “Prende velocità il progetto di Area Vasta”

«Prende velocità il progetto dell’Area vasta varesina, nei contenuti e con i fatti concreti. Nella riunione dell’apposita Commissione consiliare, la mia proposta per la realizzazione di un Piano sovracomunale di protezione civile per affrontare le emergenze, come quelle degli incendi boschivi. L’ accordo tra i Sindaci di Casciago, Lozza e Varese per la gestione comune dei servizi di Polizia Locale».Lo dice Luca Paris Consigliere Provinciale – Segretario PD Città di Varese.

«Tra poche settimane il completamento del collegamento ferroviario transfrontaliero Lugano – Varese e Varese – Como, attraverso Mendrisio. Sullo sfondo le possibili gestioni unitarie di funzioni e di servizi come l’ufficio bandi europei, il coordinamento delle gare di appalto, della gestione del personale e dei servizi informatici, dei servizi per l’impiego, la gestione associata delle manutenzioni e dei servizi ambientali. Minori costi, maggiore efficienza. In sintesi le aree omogenee, un progetto che occorre rilanciare in tutta la provincia di Varese», conclude Paris.