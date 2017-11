Passaggio a livello e disagi, Pellicini scrive a Rfi

«Le ripetute e prolungate chiusure del passaggio a livello di Via Voldomino, oltre a causare la paralisi del traffico in città con la formazione di lunghe code di auto sulla statale del lungolago, creano notevole pregiudizio alle attività commerciali della zona, difficilmente raggiungibili dai loro clienti».

Comincia così la lettera che oggi il sindaco di Luino Andrea Pellicini ha inviato a Rfi a causa dei disagi che la chiusura sta provocando ai cittadini.

«Vi comunico pertanto che – prosegue la lettera – , dopo la chiusura di questi giorni, il Comune non esprimerà parere favorevole per altre interruzioni della viabilità sino all’attivazione della linea. Tra l’altro, chiusure prolungate nel periodo natalizio non possono essere davvero ipotizzate».

«E’ infatti certamente importante che la linea ferroviaria riapra nei tempi stabiliti, ma vanno considerati anche i diritti dei nostri commercianti, che non possono sempre essere sacrificati alle impellenze dei grandi vettori commerciali. Mi auguro pertanto che queste esigenze vengano rispettate», conclude Pellicini.